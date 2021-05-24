Глава книжного союза заявил, что россияне в пандемию стали больше читать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Опасения относительно возможного серьезного падения рынка в книжной отрасли в России в условиях пандемии коронавируса не подтвердились. Об этом сообщил в понедельник президент Российского книжного союза Сергей Степашин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона.

"Те ожидания очень серьезного падения книжного рынка, к счастью, не состоялись. Люди в пандемию стали больше читать, особенно в крупных городах - в Москве, в Санкт-Петербурге, когда они вынуждены были сидеть дома, они вновь вернулись к книге", - сказал Степашин.

Глава книжного союза привел данные о том, что в период ограничений, связанных с пандемией, резко увеличилось чтение книг, приобретенных через интернет-магазины, "набрали высокие темпы электронная книга и аудиокнига, что было достаточно ожидаемо", не было проблем с учебной литературой в сегменте просвещения - учебниками, специальной литературой.

При этом Степашин отметил, что в 2020 году издательская отрасль испытала трудности, но к началу 2021 года негативные тенденции были в основном преодолены.

"Пандемия, как и всякая беда, оказалась неожиданной, никто к ней заранее не готовился, поэтому тенденция была следующая. В начале 2020 года, в первом квартале, мы шли по плану, он был обнадеживающий, но второй и особенно третий кварталы 2020 года нанесли достаточно серьезный удар по книжному издательству: потери были порядка 60 млрд рублей в книжной отрасли, и если бы не меры, которые были приняты правительством, то, наверное, мы пережили бы более серьезно эту трагедию пандемии. Но уже четвертый квартал 2020 года и начало 2021 года дали нам очень серьезную надежду, и в целом, если сравнивать с 2019 годом, уже на сегодняшний день потери составляют порядка 7% в целом по книжной отрасли", - сообщил Степашин.

Представители книжной отрасли планируют обсудить ситуацию на петербургском книжном салоне.

Книжный салон

Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга.

Шестнадцатый Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет с 26 по 29 мая, впервые он проводится на Дворцовой площади по предложению главы книжного союза. В предыдущие годы площадками салона были Михайловский Манеж и Манежная площадь, в 2020 году событие состоялось в онлайн-формате из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В этом году мероприятие предполагает очный формат с онлайн-составляющей. На выставке в рамках салона будет представлено более 170 экспонентов, на различных мероприятиях салона выступят более 200 спикеров, в том числе известные писатели, общественные и культурные деятели, представители городских учреждений, органов власти и средств массовой информации.