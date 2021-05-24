Ремонт системы водоснабжения в Орске завершат до 29 мая

ОРЕНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Ремонтные работы на системе водоснабжения в городе Орске в Оренбургской области, где несколько лет наблюдаются перебои с водой, необходимо завершить до 29 мая. Соответствующее поручение местным властям дал заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Гоношилкин на оперативном совещании с руководителями ООО "Росводоканал-Орск", сообщили журналистам в пресс-службе администрации Орска.

"Уже запущен технический водовод. Он в значительной степени снизит потребление питьевой воды для полива приусадебных участков. Начались мероприятия по модернизации системы водоснабжения на первом подъеме Кумакского водозабора <…> Александр Гоношилкин, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области потребовал завершить намеченные ремонтные работы не позднее 29 мая", - говорится в сообщении.

Главный инженер "РВК-Оренбург" Дмитрий Стрельцов отметил, что предприятие готово урегулировать все вопросы к указанному сроку собственными и привлеченными силами.

В прошлом году проблема с нехваткой питьевой воды в Орске возникала из-за малоснежной зимы и низкого уровня воды в Урале. Тогда бассейновый совет пошел навстречу горожанам и увеличил санитарный сброс с Ириклинского водохранилища. Этого хватило для того, чтобы напитать подрусловые воды и наполнить пустые скважины Кумакского водозабора, сообщили в администрации.

В этом году причиной перебоев с водой стало техническое состояние оборудования. В этом году запланированы модернизация насосных станций 1-го подъема Кумакского водозабора города Орска с установкой 16 станций управления и диспетчеризации, замена насосного оборудования на скважинах, промывка скважин для увеличения дебита скважин. Эти и другие проекты, которые будет реализовывать "РВК-Орск" в рамках инвестиционной программы, позволят комплексно решить многолетнюю системную проблему с водоснабжением города.