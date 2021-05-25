В Роспотребнадзоре указали, что распространение "черной плесени" не угрожает России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Распространение грибкового заболевания мукормикоза ("черная плесень") в России опасаться не следует, так как в Индии другой климат и культура питания. Об этом сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Черная плесень" появляется при любых иммунодефицитных состояниях, и понятно, что такое серьезное заболевание, как COVID-19, может быть ассоциировано с этой проблемой. На самом деле нам нельзя полностью экстраполировать данные Индии на наши, потому что там вегетарианцы, культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет", - сказал он.

Горелов также добавил, что пока нельзя однозначно сказать, как поведет себя индийский штамм коронавируса в России. "Мы ежедневно, еженедельно даем отчет в штаб коронавируса. Я думаю, что нам бояться черной плесени не надо", - заключил он.

Ранее правительство Индии призвало власти регионов объявить мукормикоз эпидемией. По данным главы Министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Садананды Говда, общее число заразившихся этой инфекцией в стране составляет около 9 тыс. Наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака. Грибковая инфекция "черная плесень" особенно угрожает больным диабетом или проходящим лечение от коронавирусной инфекции пациентам с подавленной иммунной системой.