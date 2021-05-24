Власти Чебоксар планируют ограничить скорость перемещения на электросамокатах

ТАСС, 24 мая. Власти города Чебоксары прорабатывают вопрос об ограничении скорости езды на электросамокатах до 10-15 км/ч из-за травматизма. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава администрации города Алексей Ладыков.

"Неделю назад в Чебоксарах активно стал использоваться новый вид передвижений на электросамокатах. С одной стороны, это удобно и современно, с другой - 100% безопасность обеспечить можно только высокой сознательностью. Сейчас вместе с ГИБДД и предпринимателями рассматриваем вопрос об ограничении скорости на электросамокатах до 10-15 км/ч вместо 25", - написал он.

Ладыков уточнил, что в городе отмечены случаи травматизма, хотя власти проводят информационную работу по правилам передвижения.