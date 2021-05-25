Выбор ноутбука: на что обратить внимание

Работа с документами Это, пожалуй, самый распространенный запрос. Здесь важно не переплатить за характеристики, которые вам не нужны. Дело в том, что любой не совсем бюджетный и древний ноутбук без проблем позволит работать с текстовыми файлами: офисным программам редко требуются серьезные вычислительные мощности. Тем не менее есть несколько параметров, правильный подбор которых сделает работу с буквами и цифрами чуть более комфортной. Во-первых, это габариты ноутбука. Особенно важно это сейчас, когда полноценная удаленка стала для многих новой реальностью. Чем тоньше и легче ноутбук, тем удобнее носить его с собой, а значит, вы не будете привязаны к рабочему столу, как в случае с ПК или тяжеловесными лэптопами. Если вы в принципе привыкли работать не дома, важно и время автономной работы. Зависимость тут прямая: чем мощнее ноутбук и чем сильнее вы его нагружаете, тем быстрее расходуется батарейка. Поэтому, если ничего сложнее Word, Excel и Chrome вы запускать не планируете, особенного смысла переплачивать за мощные восьмиядерники последних поколений нет. Вполне хватит, например, Ryzen 5 3500U или Intel Core i5, как в стартовых моделях MagicBook. Оба этих процессора позволяют ноутбуку Honor работать до 10 часов без подзарядки. В реальности это время может быть несколько меньше - просто потому, что на расход аккумулятора влияет то, как вы используете ноутбук в конкретный момент. Но даже 6–7 часов активной автономной работы - это отличный показатель. Не помешает и хороший дисплей. Лучше всего прийти в магазин и посмотреть на него перед покупкой ноутбука. Это связано с тем, что цифры и характеристики не всегда отражают полную картину. Но если такой возможности нет, обратите внимание на тип матрицы в описании устройства. Если вникать в тему особенно не хочется, можно смело смотреть в сторону IPS. Так называется популярный на рынке тип матриц, лишенный многих критических недостатков: мизерных углов обзора, слабой подсветки и низкой контрастности. Выбор IPS почти гарантированно избавит вас от перечисленных выше проблем. Один из последних трендов на рынке ноутбуков - безрамочность. Это не просто косметическая или маркетинговая мишура: чем уже рамки, тем больше дисплей при меньших габаритах. Лучше, чтобы полезная площадь дисплея составляла не меньше 80%. Кроме того, будет плюсом, если в ноутбуке есть технология защиты зрения вроде Honor Eye Comfort. Она минимизирует мерцание, от которого быстро устают глаза, и снижает воздействие неприятного синего излучения. Дмитрий Петренко, обозреватель: "К слову о MagicBook. К дисплею устройства сложно выдвинуть какие-либо претензии. Во-первых, он занимает 84% передней крышки: рамки очень узкие! Во-вторых, тут качественная IPS-матрица - изображение сохраняет естественную цветопередачу при любых углах обзора. В порядке и подсветка: запас яркости очень приличный. В общем, ничего не мешает работать и не раздражает".

Работа с фото, видео и аудио В этом случае в первую очередь нужно обратить внимание на процессор, количество оперативной памяти и размер накопителя данных. О последнем многие часто забывают, а зря: VST-плагины для обработки звука и цифровые синтезаторы зачастую весят очень много (особенно если речь идет о "монстрах" вроде Omnisphere и эмуляторах "живых" инструментов вроде Addictive Drums или библиотек для Kontakt), а сами проекты со временем беспардонно "раздуваются" до нескольких гигабайт. Конечно, можно купить отдельный внешний накопитель, но правило "свободного места много не бывает" никто не отменял и в 2021-м. Особенно здорово, если в качестве накопителя в ноутбуке установлен SSD - Solid State Drive, или, как еще часто пишут, "твердотельный накопитель". Такие хранилища данных гораздо быстрее обычных жестких дисков. Это значит, что все установленные на него программы будут запускаться гораздо оперативнее (как и вся операционная система в целом), что положительно скажется на плавности работы компьютера. Ключевую роль в обработке мультимедийного контента играет центральный процессор и оперативная память. Причем в случае с видеофайлами тоже! Почти все современные программы для монтажа поддерживают рендеринг и при помощи видеоядра, но его все еще нельзя назвать основным. Дмитрий Петренко, обозреватель: "MagicBook, который достался мне на тестирование, работает на Intel Core i7 11-го поколения. Поэтому, учитывая класс устройства, работает он очень быстро (в том числе и благодаря SSD). С задачкой уровня "записать вокал в Reaper с использованием нескольких стандартных плагинов" он справился без труда. Нагружать его как стационарный компьютер смысла нет: это все же не сугубо профессиональное устройство". А вот при работе над звуком видеокарта вообще не нужна, зато требования к процессору в этом случае особенно высоки. Быстрый чип позволяет выставлять в настройках внешней аудиокарты (а без нее, если вы планируете работать над полноценным аудиоматериалом, попросту никуда) маленький размер буфера и нивелировать задержку мониторинга. Это очень важно при записи голоса и живых инструментов. Фотографам стоит обратить внимание и на характеристики дисплея. Выбор разрешения зависит от целей и предпочтений (хотите монтировать 4К - берите ноутбук с 4К-дисплеем), а вот цветопередача обязана быть точной, иначе вы попросту не получите объективной картины. У дисплеев Honor MagicBook и многих других моделей на рынке цветовой охват равен 100% sRGB. Он гарантирует естественность цветов без потери яркости красок и насыщенности. Обычно производитель пишет о таких вещах на сайте продукта. Стоит подумать и о количестве портов. Некоторые производители даже очень дорогих ультрабуков выпускают модели, в которых есть только порты типа USB-C. Это действительно замечательное изобретение: в один USB-C можно подключить уйму самых разных устройств. Но недостаток у такой концепции серьезный: большая часть периферийных устройств подключаются через всем знакомый USB-A (тот самый "обычный USB"). Так что владельцам ноутбуков без USB-A придется закупаться переходниками. Дмитрий Петренко, обозреватель: "В этом плане MagicBook, кстати, не разочаровывает. Тут есть и USB-C, и сразу два USB-A. А еще HDMI для подключения ноутбука к внешним дисплеям и, конечно же, порт для наушников. Куда без него!"

Игры Золотое правило: мощнее видеокарта - лучше для игр. Во-первых, именно видеоускоритель отвечает за обработку графики в играх: чем он мощнее, тем на более высоких настройках вы сможете играть и тем быстрее игра будет работать. А во-вторых, комбинация "очень мощная видеокарта плюс хилый процессор" на рынке практически не встречается. Если в ноутбуке стоит топовый или предтоповый дискретный (то есть отдельный, не встроенный в центральный процессор) видеочип, то и остальное "железо" в подавляющем большинстве случаев ему соответствует. Если особенно глубоко в характеристики видеокарты погружаться не хочется, стоит обратить внимание на модели серии Nvidia RTX: они, во-первых, более новые, а во-вторых, поддерживают трассировку лучей ("Ray Tracing") - графическую технологию, благодаря которой почти весь свет в играх обсчитывается в реальном времени. Учитывая, что поддержка трассировки есть в недавно вышедших консолях нового поколения, велика вероятность, что игры будущих лет будут активно ее использовать. Так что вы сразу обеспечиваете себе задел на будущее. Кроме того, сейчас на рынке видеоускорителей колоссальный дефицит, вызванный как пандемией COVID-19, так и бумом криптовалюты, которая майнится преимущественно на видеокартах из-за особенностей архитектуры такого "железа". Поэтому сейчас за те деньги, которые просят вендоры за новенькую и мощную карточку, можно купить полноценный и весьма мощный ноутбук. Очень важен и дисплей, а точнее - частота его развертки. Существует распространенный миф, согласно которому человеческий глаз якобы не видит больше 24 кадров в секунду. На самом деле это, конечно, не так. Вы можете прямо сейчас убедиться в этом, если читаете статью с экрана ноутбука или компьютера. Нужно просто выставить в настройках изображения в операционной системе частоту обновления в 30 герц. Вам сразу покажется, что движения курсора, да и все остальные анимации стали словно "заторможенными". Дело в том, что те самые 24 кадра - это минимальный порог, на котором наш мозг перестает "вычленять" в нестатичном изображении отдельные кадры. Если это значение будет ниже, изображение начнет "тормозить". Но чем больше кадров мы видим, тем плавнее анимация - все просто. Вспомните, например, почти любое японское аниме: частота кадров в большинстве сцен там исторически гораздо ниже 25. Именно поэтому они так похожи на "ожившие" комиксы. А вот те же мультфильмы Pixar нам кажутся плавными, потому что их рендерят при 25 кадрах в секунду. Частота развертки - это параметр, который определяет, сколько кадров в секунду может отобразить дисплей. Самый распространенный на сегодня стандарт - 60 герц. Это значит, что за одну секунду такой дисплей может отобразить до 60 кадров - никак не больше. То есть даже если игра работает у вас при ста кадрах в секунду, увидите вы только 60. Современные игровые дисплеи обладают повышенной частотой развертки - 120 или 144 герц, иногда еще выше. Разница между 60-герцовыми дисплеями и 144-герцовыми в играх при условии, что компьютер может рендерить эту игру при 100 FPS (frames per second - те самые кадры в секунду) и выше, колоссальная. Картинка натурально "оживает", становится более плавной, гладкой, отзывчивой. Именно поэтому многие геймеры серьезно вкладываются в покупку дорогих игровых "железяк". Это, впрочем, совершенно не означает, что 60-герцовые дисплеи плохи. Просто они уже не так впечатляют в играх. Кроме того, существует немало ноутбуков со стандартной частотой развертки в 60 герц, но 4К-разрешением. 4К действительно зачастую выглядит словно окно в другую реальность, но в контексте ноутбуков у него есть свои недостатки. Во-первых, чтобы игра шустро работала в 4K, нужно очень мощное железо. А стоит оно очень дорого. И греется очень сильно. Во-вторых, на 14 или 15 дюймах разница между Full HD и тем же 4К есть, и она заметна (но не так внушительна, как на больших телевизорах). Так что в целом Full HD плюс 144-герцовый дисплей - это беспроигрышный стандарт для игрового ноутбука.