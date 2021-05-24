Более 52 млн просмотров собрали видеозаписи мероприятий марафона "Новое знание"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Видеозаписи мероприятий просветительского марафона "Новое знание" набрали более 52 млн просмотров. Зрители, которые не успели принять участие в марафоне, продолжают просматривать материалы проекта на сайте. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба марафона.

"К сегодняшнему дню видеозаписи мероприятий просветительского марафона "Новое знание" набрали более 52 млн просмотров и свыше 2 млн социальных реакций - лайков, комментариев, репостов в социальных сетях", - отмечается в сообщении.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что записи мероприятий марафона будут "упакованы в удобную форму" и останутся на сайте проекта. "Люди будут смотреть, оставлять комментарии, задавать дополнительные вопросы. А мы будем активно это сообщество опрашивать - чего бы вы хотели дальше, какие темы вам интересны? Для нас важнее всего сохранить главный принцип: слушатели являются нашими соавторами. Именно они помогут окончательно определить, как мы станем работать дальше", - приводятся его слова в сообщении.

За три дня марафон набрал более 300 тысяч упоминаний в российских и зарубежных СМИ и социальных сетях.

Просветительский марафон "Новое знание" прошел 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. Организатором марафона выступило российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.