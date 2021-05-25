В общественном совете ФСБ обсудили поправки в закон об оружии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Подготовленные после трагедии в Казани поправки в законодательство об оружии позволят уменьшить риск вооружения людей с неустойчивой психикой. Такое мнение выразил председатель общественного совета при ФСБ России Василий Титов после заседания совета, где его участники ознакомились с подготовленными изменениями в законодательство.

Почтив минутой молчания память погибших в результате трагедии 11 мая в школе № 175 Казани, члены общественного совета обсудили законодательные инициативы по совершенствованию государственного контроля в сфере оборота оружия, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Они отметили важность усиления контроля за законностью владения оружием гражданами РФ и совершенствования уголовно-правовых средств борьбы с его незаконным оборотом.

"Трагедия в Казани, жертвами которой, к сожалению, стали дети, снова указала на острую необходимость совершенствования системы государственного контроля за оборотом оружия, - отметил Титов по итогам заседания. - Тщательно рассмотрев представленные законопроекты, совет пришел к выводу, что предлагаемый в них комплекс мер, не умаляя прав и интересов россиян, владеющих гражданским оружием на законной основе, позволит уменьшить риск попадания оружия в руки тех, кто не отличаются законопослушным поведением или характеризуются неустойчивой психикой". По оценке участников заседания, нововведения будут способствовать повышению профилактической составляющей установленных законом мер ответственности за нарушения в сфере оборота оружия и боеприпасов, что отвечает интересам всего российского общества, в связи с чем общественный совет решил оказать информационную поддержку законопроектам в период их рассмотрения Федеральным собранием.

Кроме того, общественный совет обсудил свое участие в мероприятиях в связи с предстоящим в 2022 году 100-летним юбилеем органов контрразведки и решил уделить больше внимания противодействию попыткам искажения исторических фактов и событий, а также умалению роли органов контрразведки в обеспечении безопасности государства.