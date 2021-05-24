Поморье предложило включить строительство лесных питомников в проект "Сохранение лесов"

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Власти Архангельской области предлагают включить мероприятия по строительству новых лесных питомников в федеральный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Соответствующее предложение высказал министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области Игорь Мураев в ходе своего выступления на международном форуме "Экология" в Москве.

"На сегодняшний день в федеральном проекте "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" не предусмотрены мероприятия, направленные на модернизацию и увеличение производственной мощности существующих лесных питомников и селекционно-семеноводческих центров. Мы предлагаем включить мероприятия по строительству новых и модернизации существующих лесных питомников в федеральный проект "Сохранение лесов", а также разработать порядок привлечения бюджетных и внебюджетных средств на развитие питомников, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства", - приводит пресс-служба администрация региона слова Мураева.

В Архангельской области в настоящее время посадочный материал для лесовосстановления выращивают в 17 питомниках. В 2020 году было выращено 16 млн сеянцев, в том числе 8,2 млн сеянцев с закрытой корневой системой. "Мы понимаем, что при переходе на интенсивное ведение лесного хозяйства понадобится еще больше качественного посадочного материала с закрытой корневой системой. Этого можно достичь двумя способами: строительством новых тепличных хозяйств за счет бизнеса и модернизации уже существующих, в том числе за счет средств федерального и регионального бюджетов", - добавил в своем выступлении Мураев.

XII Международный форум "Экология" проходит 24-25 мая в Москве. В центре внимания - реализация национального проекта "Экология" и актуальные вопросы перехода на "зеленую" экономику. В работе форума принимают участие 1,2 тыс. делегатов из 80 регионов России.