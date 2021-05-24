Выбросы в Волгу в Вологодской области снизили в 2,2 раза с 2016 года

ТОРОВО /ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 24 мая. /ТАСС/. Крупнейшие природопользователи в Вологодской области инвестировали в реконструкцию своих очистных сооружений более 8 млрд рублей с 2016 года. В результате доля выбросов в Волгу была снижена в 2,2 раза - со 147 млн кубометров в 2016 году до 67,4 млн кубометров в 2020 году, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе Всероссийского молодежного форума "Экосистема".

"С 2016 года более 8 млрд рублей наши крупные природопользователи вложили в реконструкцию своих очистных сооружений и понизили долю выбросов в 2,2 раза - со 147,1 млн кубометров (в 2016 году) до 67,4 млн кубометров в 2020 году", - сказал Кувшинников в пленарного заседания форума.

В частности, отметил он, АО "Апатит" посторожило крупнейшие очистные сооружения в 2017 году. Глубокая модернизация проведена на комплексных очистных сооружениях города Череповца, через которую теперь проходят очистку и все ливневые стоки. "15 регионов - участников проекта "Оздоровление Волги". Задача - сократить в три раза долю загрязненных сточных вод к 2024 году, и мы этого добьемся", - подытожил Кувшинников.

Как сообщал губернатор в марте этого года, модернизация очистных сооружений в Череповце будет завершена до конца 2021 года, в ближайшее время начнется третий этап работ, на него выделено 320 млн рублей в рамках проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Завершение проекта позволит в 1,7 раза сократить долю загрязненных стоков.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.

Всероссийский молодежный форум "Экосистема" проводится под Череповцом Вологодской области 23-27 мая, объединяя 4 тыс. членов экологических движений из 85 субъектов РФ в качестве участников и зрителей как в онлайн-, так и офлайн-формате. Организаторы мероприятия - Росмолодежь совместно с правительством Вологодской области. Участники, предоставившие лучшие решения, будут награждены стажировками, бесплатным обучением на трендовых онлайн- и очных курсах, а также ценными призами.