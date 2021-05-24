Минздрав России получил награду Всемирной организации здравоохранения за борьбу с курением

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минздрав России удостоен награды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за вклад в борьбу с табакокурением. В частности, распространенность потребления табака среди взрослых россиян снизилась с 39,4% в 2009 году до 25% в 2020 году, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минздрава.

"Награждение, приуроченное к Дню отказа от табака, стало ежегодным - ВОЗ отмечает отдельных лиц или организации за достижения в области снижения потребления никотинсодержащей продукции, - говорится в сообщении. - Профилактика неинфекционных заболеваний, ассоциированных с потреблением никотинсодержащей продукции, является важным направлением работы министерства по формированию культуры здорового образа жизни, и она дает серьезные результаты. Распространенность потребления табака среди взрослых снизилась на 14 процентных пунктов".

В Минздраве отмечают, что меры, принимаемые Россией, включая законодательное регулирование и информационную кампанию по профилактике неинфекционных заболеваний, традиционно получают высокую оценку ВОЗ.

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегии здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Федеральный проект предполагает формирование системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Разработка и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья поручена Минздраву России. В рамках реализации федерального проекта планируется также разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, а также формирование групп сопровождения здоровья.