Следов наркотиков в организме вокалиста победившей на "Евровидении" группы не обнаружили

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Следы наркотических веществ не были обнаружены в организме вокалиста рок-группы Maneskin, победившей на "Евровидении". Об этом в понедельник говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).

Ранее певец Дамиано Давид решил добровольно сдать тест в связи со слухами, что во время конкурса он мог находиться под воздействием наркотиков.

"В связи с подозрениями в употреблении наркотиков в зеленой комнате (месте, где исполнители ожидают объявления результатов) во время финала конкурса "Евровидение" 22 мая Европейский вещательный союз по просьбе итальянской делегации провел тщательную проверку фактов, включая проверку всех имеющихся видеоматериалов. Ранее сегодня солист группы Maneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат, - указывается в заявлении. - Никакого употребления наркотиков в зеленой комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым".

Во время ожидания объявления победителей вокалист рок-группы Давид, согласно распространенному в сети видео, в какой-то момент наклонился к столу и тут же от него отстранился. И хотя в кадре трудно было разобрать, что находится на столе, в соцсетях начали распространяться слухи о возможном употреблении им наркотиков. Согласно разъяснениям участников группы, на столе была разбита стеклянная бутылка или бокал, и певец пытался сдуть или смахнуть осколки. Европейский вещательный союз подтвердил, что после проверки около стола было найдено разбитое стекло.

"Мы встревожены тем, что спекуляции, приведшие к появлению фальшивых новостей, омрачили дух и результат мероприятия, а также несправедливо повлияли на группу. Хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов", - заявили в ЕВС.

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме, набрав 524 балла. Это победа Италии стала третьей в истории "Евровидения" и первой с 1990 года.