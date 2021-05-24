В России разработают систему оценки знания русского языка выпускниками колледжей и вузов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Система оценки знания русского языка выпускниками колледжей и вузов появится в России, ее разработкой занимаются Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина совместно с Национальным агентством развития коммуникации. После проверки всем желающим будет предоставлена возможность углубить свои знания, сообщила ТАСС в понедельник ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая.

"Вместе с Национальным агентством развития коммуникации мы разрабатываем систему оценки компетенций и потом программу их развития. Мы очень надеемся, что уже к сентябрю мы представим набор оценочного и образовательного инструментария для выпускников колледжей и вузов как добровольную сертификацию. Это первый шаг к тому, чтобы в своем портфолио выпускники имели сертификат, подтверждающий, что все проверено - мин нет: с какой буквой писать "жи" и "ши" знает, и не только это", - заявила Маргарита Русецкая.

По словам Русецкой, главной задачей будущей системы оценивания знаний русского языка станет помощь будущим участникам рынка труда, в частности, трудовым мигрантам, в построении эффективной коммуникации с работодателями.

"Мы ориентируемся на рынок труда. Мы за живой русский язык, за эффективную коммуникацию, и это будет положено в основу этой системы контроля знаний. Это будет не ЕГЭ, не тесты, не бесконечные теоретические выкладки, а то, что нужно для эффективного живого общения", - отметила она.

По результатам прохождения проверки знаний и программы их развития каждый желающий получит специальный сертификат с указанием уровня русского языка, который сможет предъявить при трудоустройстве. "При прочих равных кандидат, владеющий русским языком, умеющий грамотно сформулировать свои мысли, аргументированно дать ответ, даже грамотно написать резюме, конечно, всегда будет предпочтительнее для работодателей", - уверена Русецкая.