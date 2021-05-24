Беглов: Петербург организует тотальный контроль за здоровьем гостей ПМЭФ и Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Гости крупных международных мероприятий, которые будут проводиться в Санкт-Петербурге в июне - июле, обязаны будут соблюдать действующие в городе требования Роспотребнадзора, для них организуют тотальный входной контроль за состоянием здоровья. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" в понедельник.

"Сегодня другие страны с большим интересом наблюдают, как мы готовимся к проведению Петербургского международного экономического форума и семи матчей чемпионата Европы по футболу. В условиях эпидемии оба события беспрецедентны. Мы поставили перед собой цель - сделать эти мероприятия максимально устойчивыми к новой коронавирусной инфекции. Организуем тотальный входной контроль за состоянием здоровья. Гости сразу по прибытии должны будут предъявить актуальный результат ПЦР-теста. Во время пребывания в Петербурге потребуем в обязательном порядке носить маски и соблюдать другие требования Роспотребнадзора", - сказал губернатор.

По словам Беглова, подготовка к этим масштабным событиям практически завершена, в том числе решены вопросы транспортного обслуживания, проезда участников и волонтеров, а также созданы необходимые резервы койко-мест для госпитализации.

Он напомнил, что действующие в городе ограничения, связанные с коронавирусом, продлены до 12 июля. В Санкт-Петербурге сохраняется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте. Необходимо также согласовывать с комитетами по культуре, физической культуре и спорту или по промышленной политике, инновациям и торговле проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий с численностью посетителей более 75 человек.