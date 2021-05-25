"Пионерский кешбэк": как вернуть часть денег за поездку в летний лагерь

С сегодняшнего дня Ростуризм запускает программу так называемого "детского кешбэка". Родители, отправившие ребенка в детский лагерь, могут рассчитывать на компенсацию государством части понесенных расходов.
ТАСС рассказывает, кто из родителей и как может этим воспользоваться.
Каковы условия участия?
Родители приобретают ребенку путевку в детский лагерь оздоровительного или санаторного типа. Оплатить ее нужно картой "Мир", зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы "Мир".
Как быстро вернутся деньги?
Кешбэк поступает на карту "Мир", с которой была произведена оплата, в течение пяти рабочих дней после оплаты путевки.
Какую сумму можно получить по программе?
50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.
Если путевка куплена с помощью сертификата на отдых и оздоровление?
Семьи, у которых есть сертификат на льготу для детского отдыха, также могут воспользоваться программой. Сумма возврата составит половину от той, что они доплатят сверх сертификата.
Можно покупать путевку в любой лагерь?
Только в тот, который успел подписать договор с Национальной системой платежных карт. Сделать это лагеря должны были до 19 мая. Список партнеров программы будет опубликован на сайте программы "Туристический кешбэк".
В какой период нужно совершить поездку, чтобы попасть в программу?
Программа стартует 25 мая и продлится до 15 сентября. Соответственно, 15 сентября — крайняя дата выезда на отдых.
Можно ли получить кешбэк, если путевка куплена до 25 мая?
Можно. Программа оформления возврата средств для тех, кто приобрел путевку раньше, стартует 15 июня и продлится до конца октября. Оформить заявку нужно будет через портал госуслуг. К 15 июня на нем должна появиться специальная форма, которую предстоит заполнить родителям.
Получить кешбэк можно только за одну путевку?
Нет. Компенсация будет начислена за каждую путевку, приобретенную во время действия программы. Даже если речь идет о том же самом ребенке.
Есть ли ограничения по срокам пребывания в лагере?
Нет. В отличие от "взрослого" варианта, при котором приехать в конкретное место нужно не меньше чем на трое суток.
Имеет ли значение возраст ребенка?
Не имеет. Если лагерь готов его принять — значит, он подходит по возрасту.
Что будет, если сначала купить путевку, а после получения кешбэка сдать?
Кешбэк не отберут. Но, как правило, при покупке путевки в договоре предусматривается удержание части (или даже всей) суммы в случае ее сдачи без уважительной причины.
Чего ждут от программы ее организаторы?
Правительство выделяет на программу 12 млрд рублей. К уже выделенным 5 млрд будут добавлены еще 7 млрд. Ранее зампред правительства Дмитрий Чернышенко оценивал количество семей, которые смогут воспользоваться программой, примерно в 350 тысяч. Учитывая, что итоговая сумма субсидий вырастет более чем вдвое, можно рассчитывать на то, что кешбэк смогут получить порядка 1 млн родителей школьников.
Евгений Мазин