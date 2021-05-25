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12 карточек

"Пионерский кешбэк": как вернуть часть денег за поездку в летний лагерь

© Валерий Матыцин/ТАСС

С сегодняшнего дня Ростуризм запускает программу так называемого "детского кешбэка". Родители, отправившие ребенка в детский лагерь, могут рассчитывать на компенсацию государством части понесенных расходов. 
ТАСС рассказывает, кто из родителей и как может этим воспользоваться.

Каковы условия участия?

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Родители приобретают ребенку путевку в детский лагерь оздоровительного или санаторного типа. Оплатить ее нужно картой "Мир", зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы "Мир".

Как быстро вернутся деньги?

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Кешбэк поступает на карту "Мир", с которой была произведена оплата, в течение пяти рабочих дней после оплаты путевки.

Какую сумму можно получить по программе?

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50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

Если путевка куплена с помощью сертификата на отдых и оздоровление?

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Семьи, у которых есть сертификат на льготу для детского отдыха, также могут воспользоваться программой. Сумма возврата составит половину от той, что они доплатят сверх сертификата.

Можно покупать путевку в любой лагерь?

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Только в тот, который успел подписать договор с Национальной системой платежных карт. Сделать это лагеря должны были до 19 мая. Список партнеров программы будет опубликован на сайте программы "Туристический кешбэк".  

В какой период нужно совершить поездку, чтобы попасть в программу?

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Программа стартует 25 мая и продлится до 15 сентября. Соответственно, 15 сентября — крайняя дата выезда на отдых.

Можно ли получить кешбэк, если путевка куплена до 25 мая?

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Можно. Программа оформления возврата средств для тех, кто приобрел путевку раньше, стартует 15 июня и продлится до конца октября. Оформить заявку нужно будет через портал госуслуг. К 15 июня на нем должна появиться специальная форма, которую предстоит заполнить родителям.

Получить кешбэк можно только за одну путевку?

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Нет. Компенсация будет начислена за каждую путевку, приобретенную во время действия программы. Даже если речь идет о том же самом ребенке.

Есть ли ограничения по срокам пребывания в лагере?

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Нет. В отличие от "взрослого" варианта, при котором приехать в конкретное место нужно не меньше чем на трое суток.

Имеет ли значение возраст ребенка?

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Не имеет. Если лагерь готов его принять — значит, он подходит по возрасту.

Что будет, если сначала купить путевку, а после получения кешбэка сдать?

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Кешбэк не отберут. Но, как правило, при покупке путевки в договоре предусматривается удержание части (или даже всей) суммы в случае ее сдачи без уважительной причины.

Чего ждут от программы ее организаторы?

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Правительство выделяет на программу 12 млрд рублей. К уже выделенным 5 млрд будут добавлены еще 7 млрд. Ранее зампред правительства Дмитрий Чернышенко оценивал количество семей, которые смогут  воспользоваться программой, примерно в 350 тысяч. Учитывая, что итоговая сумма субсидий вырастет более чем вдвое, можно рассчитывать на то, что кешбэк смогут получить порядка 1 млн родителей школьников.

Евгений Мазин

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