"Пионерский кешбэк": как вернуть часть денег за поездку в летний лагерь

Правительство выделяет на программу 12 млрд рублей. К уже выделенным 5 млрд будут добавлены еще 7 млрд. Ранее зампред правительства Дмитрий Чернышенко оценивал количество семей, которые смогут воспользоваться программой, примерно в 350 тысяч. Учитывая, что итоговая сумма субсидий вырастет более чем вдвое, можно рассчитывать на то, что кешбэк смогут получить порядка 1 млн родителей школьников.