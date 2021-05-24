Новую систему нейрохирургической навигации установили в волгоградской областной больнице

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Система нейрохирургической навигации поступила в Волгоградскую областную клиническую больницу №1 в рамках региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Оборудование поможет врачам найти кратчайший и наиболее безопасный путь к очагу заболевания, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Система нейронавигации - это высокотехнологичное оборудование, которое позволяет медикам планировать и контролировать проведение сложных хирургических вмешательств, в частности, резекцию опухолей и очаговых изменений, трансназальные нейрохирургические операции, операции на основании черепа, внутричерепную биопсию и другие", - пояснили в пресс-службе.

Пациенту на этапе планирования проводят КТ или МРТ, а полученные данные загружают в навигационную систему. Нейрохирурги выстраивают 3D-модель головы: костей черепа, мозга, желудочковой и сосудистой систем, опухоли. "Эта модель наглядно показывает соотношение всех анатомических структур относительно друг друга, и медики определяют траекторию доступа к нужному участку. Перед операцией система позволяет совместить 3D-модель и реального пациента, а уже во время нее нейронавигация интегрируется с микроскопом, обозначая четкие границы опухоли", - добавили в пресс-службе.

Волгоградская областная больница №1 считается одним из опорных объектов здравоохранения региона. Здесь получают высококвалифицированную помощь жители всех сельских районов.

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующее место среди причин смертности в России, борьба с ними включена в нацпроект "Здравоохранение". Снижение смертности от ССЗ планируется добиться за счет усиления мер профилактики, ранней диагностики заболеваний и повышения качества их лечения.