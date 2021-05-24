Эксперт рассказал, что позволит детям избежать заражения коронавирусом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вакцинация взрослого населения на уровне около 94% позволит избежать заражения коронавирусной инфекцией у детей. Об этом в понедельник заявил директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России, профессор Андрей Фисенко в эфире телеканала " Россия-1 ".

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"Если у нас среди взрослых будет 90-94% вакцинированных [от коронавируса], соответственно, я думаю, что и дети тогда не будут болеть. Им неоткуда будет заразиться", - сказал он.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что более 10 млн человек в России уже полностью прошли вакцинацию от коронавируса, всего сделано 25 млн прививок.

Массовая вакцинация населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин: "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак".