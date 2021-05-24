Школьникам перед ЕГЭ не потребуется проходить предварительное тестирование на коронавирус

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Школьники перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не обязаны проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинироваться, а также не нужно предоставлять об этом справки, следует из материалов, опубликованных в аккаунте Рособрнадзора в соцсети "ВКонтакте" в понедельник.

"Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе; проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки", - говорится в материалах. Уточняется, что в ходе экзамена участники могут снять или сменить маску и перчатки.

Решение о допуске школьника к ЕГЭ будет принимать медицинский работник в пункте сдачи экзамена, указали в Рособрнадзоре.