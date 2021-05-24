Эксперты: новыми направлениями туризма Коми могут стать экотуризм и спорт в дикой природе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сфера туризма в Республике Коми должна развиваться с акцентом на экотуризме, включающем в себя проживание в диких местах региона и занятия спортом в тундре, что привлечет больше внимания россиян и иностранцев к республике. Такое мнение высказали эксперты туристско-инвестиционного форума "Коми. Москва", который прошел в столице в рамках Дней республики.

"Мы возим в деревню, в которую иначе как на лодке не добраться - это очень красивые места: белый мох, высокий берег Печоры, панорамный вид, абсолютно чистый воздух. Там живут практически в четырех-пяти домах, [жители которых] проводят экскурсии. В этих местах очень нужен глэмпинг (модульные гостиничные номера), они могут быть сначала небольшими: 10-15 мест посадочных мест, чтобы люди могли оставаться там на сутки или более. Клиенты часто просят просто пожить рядом с красивым лесом и рекой - это направление, которого сейчас не хватает - маленьких красивых эко-отелей", - сказала коммерческий директор туроператора "Северный Урал", который организовывает вертолетные туры по Коми, Людмила Нечитайлова.

По ее словам, такой вид туризма будет востребован не только иностранцами или жителями других регионов, но и местными. "Люди хотят красиво провести выходные - с семьей, друзьями, девушкой, поэтому там есть свой внутренний спрос", - добавила она.

В Коми надеются привлечь инвесторов, которые как раз и будут развивать модульную инфраструктуру в природных местах республики, в том числе рядом с геологическим памятником плато Маньпупунер - одним из семи чудес России, рассказал ТАСС первый замминистра культуры, туризма и архивного дела региона Константин Баранов.

"Нам нужна модульная инфраструктура: это визит-центры с возможностью размещения туристов в месте отдыха перед посещением плато Маньпупунер. На сегодняшний день на самом плато ночевка невозможна, поэтому ближайшая инфраструктура должна предполагать возможность выходов к столбам выветривания и возвращения обратно в место стоянки. Территория на Вологодской грани идеально подходит для таких целей, именно там планируется построить большой визит-центр для обслуживания и размещения гостей", - сказал Баранов.

Туристов в республику также можно привлечь необычным видом спорта - футгольфом в тундровых лесах Коми, считает первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Николай Валуев, который также посетил форум. "Была идея по футгольфу провести тундровые соревнования без вреда для природы. Дело в том, что это бы с туристической точки зрения привлекло внимание. Это было бы как инфоповод - такой самый северный футгольф вышел бы. Интересная идея, мы ее не бросим", - сказал ТАСС Валуев.

О 100-летии Коми

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику. В рамках празднования 100-летия запланированы масштабные мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге, выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные, образовательные и просветительские проекты.