Патриарх Кирилл назвал преступлением вмешательство в дела церкви в геополитических целях

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вмешательство политических деятелей в церковные дела для достижения геополитических целей, подобное тому, что происходило на Украине, является преступлением. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении Отдела внешних церковных связей Московского патриархата с 75-летием его основания, опубликованном в понедельник на сайте отдела.

"Сегодня время не только церковного возрождения, но и новых вызовов. Среди них самыми злободневными и животрепещущими являются раскол всемирного православия, учиненный константинопольским патриархом, и порожденная этим необходимость дополнительных усилий для отстаивания целостности нашей церкви. Вмешательство политиков в церковные дела, которое мы видели на Украине, попытка разрушить единство Русской церкви в угоду геополитическим замыслам и сиюминутным выгодам является преступлением перед народом, перед будущими поколениями", - сказал он.

Патриарх подчеркнул, что единство верующих - исторический факт, важнейшая и неотъемлемая составляющая духовной и культурной общности братских народов - русских, украинцев, белорусов, молдаван, латышей, эстонцев и многих других.

Он обратил внимание, что крайне востребована сегодня деятельность по защите гонимых христиан во всем мире, в первую очередь на Ближнем Востоке и в Африке. "Уверен, что Русская церковь в сотрудничестве с другими христианскими конфессиями и религиозными общинами и дальше будет возвышать свой голос в защиту преследуемых христиан как в диалоге с политическими, религиозными и общественными лидерами, так и на площадках всевозможных международных государственных и общественных организаций, напоминая миру о реальном положении наших страждущих братьев и сестер", - добавил патриарх.

Патриарх напомнил, что отдел был создан в 1946 году и за прошедшие три четверти века "защищал церковные рубежи, играл важнейшую роль в выстраивании взаимоотношений нашей церкви с властями и общественностью стран ее канонической ответственности, с руководством других государств, с соотечественниками за рубежом, с поместными православными церквами и с инославным миром, а также с представителями других религий". Он отметил, что отстаивание канонических устоев церкви и чистоты православного вероучения всегда были и остаются приоритетными задачами отдела.

Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана после так называемого объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата. ПЦУ получила автокефалию в 2018 году от Константинопольского патриархата. Признание ПЦУ и начало поминовения митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей.