Результаты Дельфийских игр могут влиять на методы обучения творческим профессиям

ПЕРМЬ, 24 мая. /ТАСС/. Почти 2 тыс. молодых людей из 65 регионов России принимают участие в двадцатых Дельфийских играх, которые проходят в Перми. Результаты их выступлений влияют на формирование программ обучения творческим специальностям, сказал директор исполкома национального Дельфийского совета России Артемий Понявин.

"В тех решениях, которые принимаются по номинациям Дельфийских игр, по тем подходам, по которым мы работаем с талантами в программных требованиях. Многие из них затем выносятся на уровень инициатив по нормотворчеству, внедряются в программы обучения специалистов по творческим направлениям", - приводит слова Понявина правительство Пермского края.

Всего в Пермь приехали 1 947 человек из 65 регионов России. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 деятелей искусств России. Они определяют лучших по 28 различным номинациям в сферах науки и искусства.

По словам Понявина, победители Дельфийских игр достигают высот как в творческих направлениях, так и на управленческих должностях. "На мировом уровне уже есть солисты Большого театра, и Ла Скала, и Венской оперы. Это действительно вчерашние лауреаты и медалисты. Еще одна категория участников - творческие люди, которые затем становятся специалистами по управлению в сфере культуры. Во многих регионах бывшие участники Игр сегодня работают в органах власти, курирующих развитие культуры", - сказал Понявин.

Церемония закрытия игр состоится 25 мая. После подведения итогов состоится гала-концерт с участием лауреатов игр. Так, финалисты 3 тура в номинациях "Фортепиано" и "Скрипка" выступят в сопровождении симфонического оркестра.

Дельфийские игры - соревнования молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет по номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и другие). Они проводятся ежегодно с целью выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России. Считается, что Дельфийские игры зародились в 582 году до н. э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1,6 тыс. лет назад и возрождены лишь в начале XX века.