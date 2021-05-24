Сервис по аренде автодомов для путешествия по Коми запустят летом

ТАСС, 24 мая. Власти Коми летом запустят новое туристическое направление в республике - караванинг, который позволит арендовать автодом для путешествий по территории региона. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела региона Константин Баранов.

"В год столетия Коми наше ведомство запускает новое направление туризма - караванинг, автомобильный туризм. Совместно с Финно-угорским этнокультурным парком мы планируем запустить его уже в грядущем летнем сезоне. Автодом будет ездить по всей республике: для туристов будут предложены маршруты и места стоянки. Отмечу, что данный вид туризма можно назвать семейным. Ведь в автодоме предусмотрены все необходимые удобства для туристов", - сказал он в кулуарах туристско-инвестиционного форума "Коми. Москва".

По словам Баранова, арендовать автодом можно будет так же, как и гостиницу, при этом оператор будет обеспечивать полное сопровождение маршрута.

"У нас есть множество интересных событийных мероприятий, которые проходят круглый год, летом - это этнографические праздники "Усть-Цилемская Горка" и "Ижемский луд", фестиваль "Живой воздух" и другие, которые ежегодно привлекают туристов со всего мира. Однако комфортной инфраструктуры недостаточно, поэтому автодом станет отличным решением этой проблемы. Я думаю, что караванинг будет пользоваться спросом. У нас уже есть наработки с партнерами, по которым бизнес готов включиться в этот проект", - добавил первый замминистра.