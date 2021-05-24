Кириенко анонсировал новую программу для специалистов в сфере интернет-коммуникаций

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Новая образовательная программа для обучения специалистов в сфере интернет-коммуникаций на базе мастерской управления "Сенеж" будет запущена летом. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии закрытия конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций".

"Мы сейчас договорились о том, что у нас запускается с лета этого года новая уникальная программа обучения мастерской управления "Сенеж", которая будет построена по принципу того, как работает театральное училище, когда команда набирается под мастера, под наставника. Руководителями этой программы обучения будут гуру российских средств массовой информации и интернет-коммуникаций", - сказал он.

"Это практико-ориентированная образовательная программа, в рамках которой мы будем готовить современных журналистов, пиарщиков, способных эффективно работать в новом информационном пространстве и выстраивать информационные кампании с использованием самых современных инструментов и средств", - приводит слова генерального директора АНО "Диалог" Алексея Гореславского пресс-служба организации.

Также в пресс-службе АНО "Диалог" сообщили ТАСС, что в понедельник состоялось подписание соглашения между АНО "Диалог" и АНО "Россия - страна возможностей" о взаимодействии в сфере подготовки специалистов в области интернет-коммуникаций. Стороны согласились обеспечивать взаимную поддержку в целях максимально эффективной реализации программ подготовки специалистов в цифровой сфере.