Сноуден считает возмутительным инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии

ТАСС, 24 мая. Принудительная посадка самолетов вызывает возмущение независимо от того, под чьим флагом предпринимаются эти действия. Такое мнение выразил в понедельник в Twitter бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, из-за поисков которого Соединенными Штатами незапланированную посадку в Вене в 2013 году совершил самолет президента Боливии.

"Посадка самолета для ареста диссидентов всегда вызывает возмущение. Это современное выражение существовавшей при Буше практики "чрезвычайной выдачи" (международного похищения представителями госструктур). Против этого надо выступать независимо от того, под каким флагом это происходит", - считает он.

Авиалайнеру, на котором занимавший тогда пост президента Боливии Эво Моралес возвращался на родину из Москвы с саммита Форума стран - экспортеров газа, пришлось 2 июля 2013 года совершить незапланированную посадку в столице Австрии в связи с тем, что Франция, Италия, Испания и Португалия отозвали выданное этому спецборту ранее разрешение на пересечение своего воздушного пространства. Эти действия четырех европейских стран были вызваны подозрениями, что на борту самолета находился экс-сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден, разоблачивший масштабные программы электронной слежки американских спецслужб. США, добивающиеся выдачи Сноудена, публично не отрицали, но и не подтверждали, что европейские государства пошли на эти беспрецедентные в дипломатической практике действия под их нажимом. Самолет Моралеса, невзирая на дипломатическую неприкосновенность, едва не подвергли тогда в аэропорту Вены досмотру.