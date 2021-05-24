На защиту лесов Якутии от сибирского шелкопряда необходимо 250 млн рублей

ТАСС, 24 мая. Потребность в финансировании защиты лесов Якутии от сибирского шелкопряда составляет 250 млн рублей, что превышает объем выделенных на эти цели средств более чем в 15 раз. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

"Финансирование, которое имеется по линии защиты лесов от вредителей [в первую очередь, сибирского шелкопряда], оно недостаточное. Если потребность порядка 250 млн рублей, это авиационные виды работ в основном, то мы имеем всего 16 млн рублей, это чтобы провести уточнения и наземные какие-то виды работ", - сказал министр в рамках XII международного форума "Экология".

По его словам, площадь зараженных лесов составляет 230 тыс. га, а лес, который погиб от сибирского шелкопряда, не восстанавливается.

Ранее в 2021 году планировалось обработать от насекомых-вредителей порядка 700 тыс. га лесов России. Ликвидацию и подавление численности насекомых-вредителей предполагалось провести в 10 регионах страны - в республиках Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Бурятия, в Иркутской, Новосибирской, Волгоградской, Оренбургской, Курганской областях, в Красноярском крае.