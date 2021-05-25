Инспекторы из Германии проверят военный объект в Краснодарском крае

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Группа германских инспекторов посетит 108-й десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированный в Новороссийске Краснодарского края, в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 25 по 27 мая 2021 года на территории Российской Федерации в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Германией будет проведено посещение по оценке военного объекта", - сказал Рыжков.

Начальник центра уточнил, что в качестве объекта посещения Германией определен 108-й десантно-штурмовой полк ВДВ, дислоцированный в Новороссийске.

"Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка", - добавил он.

По словам Рыжкова, инспекторам будут предоставлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.