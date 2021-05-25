Президент МАП: последствия раскола показали ошибочность признания украинских раскольников

АФИНЫ, 25 мая. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Последствия раскола в православии показали глубокую ошибочность шагов по признанию украинских раскольников, продолжающих нападать на храмы и унижать верующих. Об этом президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил в беседе с ТАСС.

Он встречался в понедельник с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом республики Катериной Сакелларопулу. По словам Гаврилова, в ходе встречи с Мицотакисом обсуждались "вопросы необходимости усиления деятельности МАП в связи с тем, что сохраняется раскол между церквами, который, безусловно, отравляет атмосферу". "За эти годы, по моему мнению, последствия раскола показали глубокую ошибочность мер по признанию украинских экстремистов, раскольников, поскольку они продолжают свои нападения на храмы, унижают права верующих и демонстрируют стандарты поведения, далекие от высоких моральных требований к епископату православных церквей, - сказал президент МАП. - Мы, конечно, делаем все, чтобы приложить наши светские усилия для преодоления раскола, который распространился на отношения между нашими народами и людьми. Восстановить атмосферу доверия - это важнейшая задача".

Президент МАП сообщил, что в ходе встречи с Мицотакисом речь шла не только о религиозных и политических проектах, но и об экономических. "Греция заинтересована в росте российских инвестиций. Мы считаем, что при условии снятия санкций мы могли бы продемонстрировать высокие образцы эффективности в области крупных инвестиционных проектов", - сказал Гаврилов.

По его словам, на встрече с президентом Греции обсуждалось гуманитарное сотрудничество. "Мы вспоминали роль [генерала русской императорской армии, национального героя Греции Александра] Ипсиланти, [министра иностранных дел Российской империи и первого правителя независимой Греции Иоанна] Каподистрии, наших предков, - сказал Гаврилов. - Мы отмечали, что российские и греческие депутаты очень успешно сотрудничают на международных форумах и конференциях, противодействуют экстремизму в международных отношениях и попыткам возродить неонацизм. Мы считаем задачу борьбы за мир, подключения к ней политиков, депутатов, представителей культурных и религиозных кругов крайне актуальной и значимой, потому что Европа столкнулась не только с ростом военных угроз, но и с резким ослаблением института доверия. А доверие может быть основано на активном взаимодействии не только политических, но и религиозных и культурных кругов", - подчеркнул президент МАП.

Гаврилов отметил, что приглашение посетить премьера и президента Греции было неожиданным, потому что он находится в стране с рабочим визитом. "Встречи были очень доброжелательными. Я благодарен за внимание и к МАП, и к роли России в ней, и ко мне как к президенту. На встречах была продемонстрирована величайшая значимость отношений России и Греции, их роль в православном мире, необходимость преодоления существующих расколов и уникальная, миротворческая, объединительная роль нашей ассамблеи", - сказал президент МАП.

По его словам, "МАП - единственная международная организация, которая смогла избежать внутренних кризисов и сохранить доверительный характер общения, совместную выработку общих подходов к решению глобальных проблем на основе культурной и православной традиции". "В МАП в настоящее время входят делегации 24 парламентов, Черногория после смены ситуации сейчас формирует свою позицию, - сказал Гаврилов. - У МАП имеется хороший диалог с рядом исламских стран, Организацией Исламская конференция, что способствует укреплению доверия между традиционным исламом и православием с точки зрения преодоления экстремизма и ущемления прав религиозных общин. Это очень важно".

Гаврилов сообщил, что в ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве МАП с Афинским университетом по вопросам укрепления межрелигиозного диалога и создания центра православного наследия. Во вторник делегация встретится с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II и со спикером парламента Греции Константиносом Тасуласом, а вечером отправится на Афон, где собирается посетить Свято-Пантелеимонов монастырь.

Церковный раскол

Сейчас на Украине действует единственная каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ), что лишь усилило противоречия в украинском обществе. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер.

ПЦУ получила автокефалию в 2018 году от Константинопольского патриархата. Признание ПЦУ и начало поминовения митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей.

Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, то есть подчиненных непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси.