Хабаровский край получил первую партию вакцины "Ковивак"

"Буквально перед заседанием штаба (оперативного штаба по коронавирусу) мне сообщили, что в Хабаровский край поставлена первая партия вакцины "Ковивак" от института им. Чумакова, город Санкт-Петербург. В ближайшее время мы ее распределим по медицинским организациям края, которые участвуют в вакцинации. Ее преимущество для нашего региона в том, что температурный режим хранения у вакцины составляет плюс 2 - плюс 8 градусов. Ее легко использовать в отдаленных и труднодоступных поселках", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника отдела Минздрава Хабаровского края Нины Осиповой.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения края, в регион поступила партия в объеме 780 доз. До этого для вакцинации применялись вакцины "Гамковидвак" и "Эпиваккорона". Вакцинацию в крае прошли более 108 тыс. жителей, вторым компонентом привито свыше 79,6 тыс. человек.

Привитым людям будут давать выходной. Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов обратил внимание участников штаба, что уже на этой неделе необходимо выполнить поручение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и подготовить всю нормативную документацию о дополнительном дне отдыха.

По данным регионального Минздрава, за минувшую неделю в регионе зарегистрирован 191 случай COVID-19. Карантин сохраняется в поселке Алонка Верхнебуреинского района, проводятся противоэпидемические мероприятия в школе села Тополево Хабаровского района, где был зафиксирован очаг коронавируса. По словам главного санитарного врача Хабаровского края Татьяны Зайцевой, в эпидпроцессе находятся различные возрастные группы. Треть всех заболевших на минувшей неделе - граждане старше 60 лет.

"Именно поэтому мы так много говорим о важности вакцинации, о том, что люди старшего поколения подвержены инфицированию и им нужно прививаться в первую очередь. Это жизненно важно. Хочу также отметить, что в Аяно-Майском районе Хабаровского края мы перешагнули отметку 60% привившихся от населения, подлежащего вакцинации. Это очень ответственный и правильный подход как жителей, так и районной администрации", - приводятся в сообщении слова Никонова.