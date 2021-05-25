Россия доставила в Индию груз медицинских препаратов для борьбы с COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России с грузом лекарств, предназначенных для помощи Индии в борьбе с коронавирусом, приземлился во вторник в международном аэропорту им. Индиры Ганди рядом с Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

Как рассказал российским журналистам посол РФ в Индии Николай Кудашев, это уже третий самолет с помощью из России. На его борту доставлено более 9 тонн лекарств, необходимых Индии, которая переживает новую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Согласно решению правительства России, очередной груз с гуманитарной помощью был доставлен в Индию 25 мая в количестве более 9 тонн или 225 тыс. упаковок лекарств для борьбы с COVID-19. Еще одна гуманитарная поставка подтверждает последовательный характер российской поддержки Индии в ее борьбе с беспрецедентной коронавирусной угрозой в условиях высокого уровня двустороннего стратегического партнерства и взаимного доверия", - сказал Кудашев. Он добавил, что эта помощь поможет сократить нехватку жизненно важных лекарств в Индии.

"Россия является одним из ведущих партнеров Индии в области борьбы с COVID-19, такое сотрудничество также интенсивно поддерживается на вакцинном направлении", - добавил глава российского дипломатического представительства.

Россия в конце апреля направила в Индию два грузовых борта с гуманитарной помощью. Тогда двумя рейсами МЧС России было доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.