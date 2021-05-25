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На Чукотке продлили до 2024 года выплаты по региональному маткапиталу

По словам главы региона Романа Копина, за время действия программы число многодетных семей увеличилось в округе на 26%

ТАСС, 25 мая. Власти Чукотки продлили действие программы регионального материнского капитала до 2024 года, написал в своем Instagram губернатор края Роман Копин.

"Вчера на сессии думы Чукотского автономного округа приняли закон о региональном материнском капитале - продлили до 2024 года. Программа хорошая и действует с 2013 года. Вместе с другими мерами - это системная поддержка семей с детьми", - написал Копин.

Глава региона добавил, что за время действия программы, число многодетных семей в регионе выросло на 26%.

На Чукотке семьи, в которых появился третий ребенок, получают из средств окружного бюджета около 130 тыс. рублей.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округ
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