На Чукотке продлили до 2024 года выплаты по региональному маткапиталу

ТАСС, 25 мая. Власти Чукотки продлили действие программы регионального материнского капитала до 2024 года, написал в своем Instagram губернатор края Роман Копин.

"Вчера на сессии думы Чукотского автономного округа приняли закон о региональном материнском капитале - продлили до 2024 года. Программа хорошая и действует с 2013 года. Вместе с другими мерами - это системная поддержка семей с детьми", - написал Копин.

Глава региона добавил, что за время действия программы, число многодетных семей в регионе выросло на 26%.

На Чукотке семьи, в которых появился третий ребенок, получают из средств окружного бюджета около 130 тыс. рублей.