На юге Китая расследуют безопасность раскачивавшегося небоскреба

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 мая. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Гуандун потребовали провести "быстрое и научно обоснованное расследование" по поводу безопасности конструкций небоскреба в городе Шэньчжэнь, который вызвал панику из-за вибраций неясного происхождения. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

По ее данным, в минувшие выходные секретарь парткома провинции Ли Си провел совещание с руководством города и экспертами, потребовав завершить расследование инцидента в скорейшие сроки, чтобы развеять опасения общественности. Чиновник подчеркнул недопустимость задержки и утаивания соответствующей информации.

Неделю назад из 355-метрового небоскреба SEG Plaza были эвакуированы 15 тыс. человек после вибраций и раскачивания его конструкции. Специалисты не выявили никаких аномалий, которые спровоцировали загадочные колебания. Землетрясений в регионе зафиксировано не было. Показатели крена и проседания небоскреба оказались в пределах допустимой нормы.

По некоторым версиям, причиной вибраций в 72-этажной башне могли стать вихревые цепочки, вызванные комбинацией ряда факторов: ветер, движение поездов в метро, температурные перепады. Однако официального заключения до сих пор нет, и здание остается закрытым.

Небоскреб SEG Plaza был построен в 2000 году в квартале Хуацянбэй - оживленном центре торговли электроникой. Высота башни составляет 355,8 м (без учета антенны - 292 м). В здании насчитывается 72 надземных этажа и четыре подземных уровня.