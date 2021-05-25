В Гонконге хотят ускорить вакцинацию из-за истечения срока годности препаратов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 мая. /ТАСС/. Власти Гонконга призвали население активнее участвовать в программе вакцинации закупленным в Германии препаратом BioNTech, поскольку срок его годности истекает в сентябре. Об этом сообщила во вторник радиостанция RTHK .

"У нас есть только три месяца, чтобы воспользоваться данным средством, иначе оно потеряет срок годности и попросту пропадет", - предупредил в эфире правительственный эксперт Томас Цанг.

Он пояснил, что с сентября придется прекратить вакцинацию препаратом данного типа, дистрибьютором которого уполномочена выступать китайская Fosun Pharma - партнер германского производителя в этом регионе (за пределами КНР партнером выступает Pfizer).

В настоящее время в Гонконге было распределено 2,1 млн доз вакцин среди 7,5 млн жителей этого специального административного района. Власти называют темпы иммунизации довольно низкими. Для этих целей здесь также доступен препарат производства китайской компании Sinovac, однако он считается менее эффективным и пользуется гораздо меньшей популярностью. Жители Гонконга имеют возможность получить вакцину бесплатно и самим выбрать ее тип.

Местные власти также намеревались закупить препарат британско-шведской компании AstraZeneca, однако в итоге отложили эту идею.