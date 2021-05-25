Володин предложил изучить идею ФСИН о замещении трудовых мигрантов осужденными

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова об использовании осужденных в сферах, где обычно задействуют трудовых мигрантов, необходимо изучить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

"Сама идея не новая, она в том или ином формате уже реализуется. Изучить эту тему необходимо. Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов", - отметил Володин.

Так, подчеркнул он, ссылаясь на официальные данные, России необходимо порядка 1 млн трудовых мигрантов. При этом, по данным самой ФСИН, в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится порядка 478,2 тыс. человек, из которых право на такое исполнение наказания, как принудительные работы, имеет около 188 тыс. граждан.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. Он отметил, что осужденные к принудительным работам могли быть задействованы на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, в таких лицах заинтересован крупный бизнес. В частности, по его словам, "Норникель" выступил с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске. Помимо этого, ФСИН также надеется создать в Сибири для осужденных исправительный центр, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров.