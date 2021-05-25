Россияне назвали главные способы борьбы со стрессом

"Согласно результатам исследования, самым верным способом в борьбе с тревогой россияне назвали времяпрепровождение с друзьями или родственниками - так ответили 34% респондентов (35% мужчин и 34% женщин). Больше остальных подобным образом справляются со стрессом россияне в возрастных группах от 21 до 40 лет (36%) и от 41 до 50 лет (35%)", - рассказали авторы исследования.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Примерно треть россиян (34%) в борьбе со стрессом выбирают общение с друзьями и родственниками, а 27% заедают тревогу сладостями. Об этом свидетельствуют данные опроса холдинга "Ромир", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Кондитерские изделия в качестве антистресса используют 27% респондентов. "Среди любителей сладкого предсказуемо больше женщин - 29%, мужчин немного меньше - 23%, - отметили в "Ромире". - Больше всех такой способ подходит людям в возрастной группе от 21 до 40 лет (31%), чуть меньше - от 51 до 74 лет (23%) и от 41 до 50 лет (21%)".

Успокоительными препаратами пользуются, чтобы справиться с тревогой, 22% россиян: 18% мужчин и 25% женщин. К лекарствам данного типа чаще прибегают люди в возрасте старше 75 лет (33%).

"Востребованность двух из трех основных способов справиться со стрессом - сладкого и успокоительных препаратов - подтверждается в том числе и увеличением трат на данные категории товаров, - отметила директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская. - В 2020 году расходы на кондитерские изделия возросли на 3,5%, а на успокоительные средства - на 5%". Среди популярных методов успокоения участники исследования также обозначили времяпрепровождение с животными (19%) и алкоголь (15%).

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов - участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, основанной на данных потребления 40 тыс. россиян.