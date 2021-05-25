Южная Корея объявила об окончании вспышки птичьего гриппа

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Новые случаи высокопатогенного птичьего гриппа не фиксируются на территории Республики Корея на протяжении почти двух месяцев, что свидетельствует об окончании эпизоотии, нанесшей серьезный ущерб экономике. Об этом сообщило во вторник министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития.

"С 1 апреля на территории страны не было зарегистрировано ни одного нового случая высокопатогенного гриппа H5N8 среди диких птиц, а с 6 апреля - среди домашних птиц", - отмечает ведомство.

С ноября прошлого года в Южной Корее было зарегистрировано 109 случаев заболевания, связанных с фермерскими хозяйствами. В стране пришлось уничтожить около 30 млн голов домашней птицы, что привело к резкому росту цен на соответствующую продукцию.