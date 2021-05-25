Думе направили предложения по доработке законопроекта об ужесточении правил покупки оружия

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева направила письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложениями членов ОП по доработке законопроекта, который усиливает госконтроль за оборотом оружия и ужесточает прохождение медицинского освидетельствования. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе палаты.

В частности, в ОП предлагают "строго ограничить круг медицинских организаций, проводящих медицинское и психиатрическое освидетельствование, допустив к ним только специализированные государственные или муниципальные организации по месту жительства или пребывания гражданина". То есть освидетельствование должны проводить не районные поликлиники, а исключительно психоневрологические диспансеры. При этом, по мнению членов палаты, психиатрическое освидетельствование заявителя изначально должно проводиться не отдельными докторами, а специальной комиссией врачей-психиатров.

В ОП также считают, что принятие законопроекта потребует внесения изменений в постановление правительства РФ об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. "В настоящее время в названном постановлении критерием, ограничивающим право на владение оружием, является лишь наличие хронического и затяжного психического расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, которое предполагает установление диспансерного наблюдения и признание человека невменяемым в отношении совершенного им общественно опасного деяния. Сохранение данной формулировки означает, что при очень широком круге расстройств, создающих серьезные риски, ограничить право на владение оружием по медицинскому основанию невозможно. Фактически, таким образом, невозможно отказать в праве на владение оружием, если человек не находится под диспансерным наблюдением", - отметили в палате. Более правильным подходом, по мнению экспертов, было бы утвердить систему объективных критериев для принятия решения о выдаче или невыдаче справки.

Члены Общественной палаты также предлагают "обязать военно-врачебные комиссии обмениваться информацией с психоневрологическими диспансерами по месту жительства заявителя о результатах его психиатрического освидетельствования при проведении военно-врачебной экспертизы". Также в ОП считают, что необходимо "установить обязательное проведение экспериментально-психологического обследования, его порядок и набор использующихся методик".

О законопроекте

Законопроект был внесен в Госдуму 17 мая. Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, лидер думских единороссов Сергей Неверов, глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы во вторник.

Согласно документу, медосвидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче кандидату лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, при этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту пребывания гражданина.

Законопроектом предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Кандидаты на получение лицензии на владение оружием смогут больше не предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки: заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде. Кроме того, Росгвардию будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с владением им.