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Шесть детей из пострадавших при инциденте в школе Казани остаются в больнице

Врачи пока не называют сроков их выписки, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Шесть детей из пострадавших после нападения бывшего ученика на школу в Казани выписаны домой, в Детской республиканской клинической больнице Татарстана остаются еще шесть пациентов. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава.

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"Остаются шесть, еще шесть [пациентов] вчера выписали. Состояние [продолжающих лечение детей] стабильное", - сообщил собеседник агентства. В пресс-службе отметили, что пока врачи не называют сроков их выписки.

Ранее заместитель главного врача по хирургии Михаил Поспелов сообщал, что в понедельник планируется выписка шести детей домой на амбулаторное лечение - под контроль специалистов поликлиники по месту жительства.

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