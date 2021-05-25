Мурашко заявил, что только вакцинация может кардинально изменить ситуацию с COVID-19 в РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, кардинально она изменится только с достижением коллективного иммунитета за счет вакцинации. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Важным аспектом профилактики и развития прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний является достижение коллективного иммунитета против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, и кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета. Эта задача может быть решена только через вакцинацию", - сказал он на международной научно-практической конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".

Мурашко отметил, что медицинские работники должны сами подавать пример ответственного отношения к здоровью окружающих и к своему. Он напомнил, что с 2013 года в РФ реализуется программа диспансеризация, направленная на раннее выявление распространенных хронических заболеваний. "К 2024 году мы должны ежегодно охватывать 70% наших граждан профилактическими осмотрами и диспансеризацией. <...> Особую важность диспансеризация приобрела сейчас, когда мы находимся в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Необходимо не только направить максимальные усилия на диагностику хронических неинфекционных заболеваний, но и выявить проблемы со здоровьем, которые будут связаны с перенесенной новой коронавирусной инфекцией", - сказал он, добавив, что перед здравоохранением также стоит важнейшая задача "компенсировать избыточный рост смертности", связанный с ковидом в 2020 году.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 009 911 случаев заражения, выздоровели 4 624 212 человек, умер 118 801. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.