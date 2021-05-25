Минздрав будет поощрять поступающих в ординатуру баллами за помощь при пандемии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минздрав России утвердил приказ, согласно которому лица, поступающие на обучение в ординатуру, будут получать дополнительные баллы за участие в добровольческой или трудовой деятельности, связанной с профилактикой новой коронавирусной инфекцией или лечению пациентов с COVID-19. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"Учитывая сохраняющуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и с целью сохранения прав обучающихся, участвующих в добровольческой или трудовой деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, Минздравом России утвержден приказ "Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 2021/2022 учебный год". Приказом утверждены аналогичные индивидуальные достижения, которые были предусмотрены особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 2020/2021 учебный год, утвержденными приказом Минздрава России", - говорится в сообщении.

Так, участие в добровольческой, волонтерской деятельности, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, добавляет 20 баллов, работа в качестве медработников с высшим образованием или средним профессиональным образованием, на должностях младшего медперсонала или прохождение практической подготовки по образовательной программе медобразования, если работа была связана с профилактикой коронавируса и лечением пациентов с COVID-19 - 30 баллов.

"При этом если поступающий имеет оба индивидуальных достижения, то ему начисляется 30 баллов, что связано с необходимостью учета иных индивидуальных достижений, которые поступающие зарабатывали в течение всего обучения, а также трудовой деятельности в должностях медицинских и фармацевтических работников", - пояснили в Минздраве.

В настоящее время документ направлен в Министерство юстиции Российской Федерации для государственной регистрации. Приказ будет зарегистрирован до начала работы приемных комиссий.