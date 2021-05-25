{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

В Литве вступил в силу запрет на прием и вылет самолетов, пересекающих Белоруссию

По словам министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса, в течение суток запрет коснется около 180 рейсов по 26 направлениям, в основном это относится к маршрутам южного направления

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. Запрет на прием в литовских аэропортах и вылет из них самолетов, которые по маршруту следования пересекают воздушное пространство Белоруссии, вступил во вторник в силу в Литве. Соответствующее постановление было принято накануне правительством балтийской республики.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолетов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Белоруссии", - отмечается в постановлении. Кабмин также запретил вылет из литовских аэропортов самолетов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны. Запрет распространяется на всех авиаперевозчиков без исключения.

Как отметил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, в течение суток запрет коснется около 180 рейсов по 26 направлениям, в основном это относится к маршрутам южного направления. Как пояснил глава ведомства, данная мера не означает отмены рейсов: авиакомпаниям придется выбрать другой маршрут. По оценке министра, это станет серьезным вызовом для авиаперевозчиков, особенно с учетом того, что авиация переживает из-за пандемии не лучшие времена.

Данный шаг предпринят в связи с вынужденной посадкой в воскресенье в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. Литва после этого заявила, что считает воздушное пространство Белоруссии небезопасным для коммерческих авиарейсов.

Теги
БелоруссияЛитваСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Пандемия COVID-19
Австрия с 1 июня запретила посадку рейсов из Великобритании
Новая мера введена из-за распространения индийской мутации коронавируса
Читать полностью