В Литве вступил в силу запрет на прием и вылет самолетов, пересекающих Белоруссию

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. Запрет на прием в литовских аэропортах и вылет из них самолетов, которые по маршруту следования пересекают воздушное пространство Белоруссии, вступил во вторник в силу в Литве. Соответствующее постановление было принято накануне правительством балтийской республики.

"Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолетов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Белоруссии", - отмечается в постановлении. Кабмин также запретил вылет из литовских аэропортов самолетов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны. Запрет распространяется на всех авиаперевозчиков без исключения.

Как отметил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, в течение суток запрет коснется около 180 рейсов по 26 направлениям, в основном это относится к маршрутам южного направления. Как пояснил глава ведомства, данная мера не означает отмены рейсов: авиакомпаниям придется выбрать другой маршрут. По оценке министра, это станет серьезным вызовом для авиаперевозчиков, особенно с учетом того, что авиация переживает из-за пандемии не лучшие времена.

Данный шаг предпринят в связи с вынужденной посадкой в воскресенье в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. Литва после этого заявила, что считает воздушное пространство Белоруссии небезопасным для коммерческих авиарейсов.