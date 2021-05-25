Яровая предложила предоставить детям ДФО бесплатный проезд к месту отдыха без родителей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект о возможности бесплатного проезда к месту отдыха несовершеннолетних жителей Дальневосточного федерального округа, чьи родители не воспользовались этой льготой. Об этом журналистам во вторник сообщила пресс-служба Яровой.

"Мною разработан законопроект о возможности компенсации расходов стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации в летний период для несовершеннолетних членов семьи в случае, когда родители, имеющие льготу, сами не выезжают", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Законопроект предлагает дополнить Трудовой кодекс положениями, согласно которым для несовершеннолетних членов семьи работающего в федеральном государственном органе, внебюджетном фонде или федеральном госучреждении, предусматривается компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа по территории РФ во время летних школьных каникул независимо от времени использования работником организации отпуска. Инициативой также предлагается аналогичный порядок распространить и на лиц, работающих в госорганах и учреждениях субъектов РФ, а также территориальных фондах ОМС.

"Для Дальнего Востока чрезвычайно актуален вопрос оздоровления и организации отдыха детей в летний период с выездом на материк. В настоящее время льгота об оплате один раз в два года проезда жителям региона до места отдыха и обратно распространяется и на детей, если они путешествуют вместе с родителями. Учитывая, что нередко родители имеют финансовую возможность отправить детей к родственникам или в детские лагеря, но при этом не имеют возможности выехать сами, представляется необходимым урегулирование данного вопроса в пользу интересов семьи", - отметила Яровая.

По ее словам, решить этот вопрос оперативно сейчас можно на уровне постановления правительства. В связи с этим вице-спикер Госдумы обратилась к кабмину с предложением рассмотреть вопрос до начала летнего оздоровительного сезона.