География полетов в Крым увеличилась до рекордного количества маршрутов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Маршрутная сеть аэропорта Симферополя увеличилась до максимального показателя в современной истории авиаузла, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Маршрутная сеть аэропорта Симферополь увеличилась до 61 направления. География полетов в Крым достигла максимальных в современной истории показателей после открытия продаж на прямые рейсы из Орска и подмосковного Жуковского", - говорится в сообщении.

Авиасообщение между Крымом и Орском с 3 июня запустит авиакомпания Nordwind, полеты будут выполняться впервые с 2017 года на современных самолетах Embrarer E190. До 29 октября рейсы запланированы дважды в неделю: в Крым - по вторникам и пятницам, в обратном направлении - по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около трех часов. Рейсы из Жуковского в Крым и обратно с 1 июня возобновит авиакомпания "Уральские авиалинии". Полеты запланированы до 30 октября три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу.

"Учитывая кризис международного авиасообщения и закрытие границ популярных иностранных курортов, на нас ложится дополнительная нагрузка и ответственность по обслуживанию всех желающих отдохнуть в Крыму. В аэропорту не прекращается подготовка к работе в условиях ожидаемого рекордного пассажиропотока. Принимаются все меры для обеспечения безопасного и регулярного авиасообщения между Крымом и другими регионами нашей страны", - привели в пресс-службе слова гендиректора аэропорта Евгения Плаксина.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров, что станет рекордным показателем для Крыма.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.