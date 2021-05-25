Президент Латвии назвал замену флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге адекватной реакцией

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Адекватной политической реакцией и сигналом о том, что Латвия не признает правящий режим в Белоруссии, во вторник назвал президент республики Эгилс Левитс инцидент с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею.

"Замена флага Белоруссии - адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве", - сказал глава государства в эфире местного телеканала ТV3.

Решение Белоруссии выдворить из страны всех латвийских дипломатов, по словам Левитса, стало реакцией на последовательные действия Латвии после того, как Белоруссия совершила "беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения". Этот инцидент затронул и Латвию, поскольку в экстренно посаженном в Минске 23 мая самолете ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, также находились двое граждан республики.

Президент Латвии подчеркнул, что Латвия после этого просила от ЕС реакции на ситуацию, и Евросовет договорился о санкциях в отношении Белоруссии. "Мы защищаем международное право и безопасность международной авиации", - отметил Левитс.

Глава МИД Белоруссии 24 мая сообщил, что Минск высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса и сотрудников посольства из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге. Флаг, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, был заменен на бело-красно-белый флаг. Как сообщило местное агентство LETA, это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях и о выдворении дипломатов этой страны до момента нормализации отношений. В свою очередь Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что направила ноту в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитет ЧМ по хоккею в связи с инцидентом с государственным флагом республики в Риге.