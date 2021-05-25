На Тайване продлили строгие профилактические меры против коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 мая. /ТАСС/. Администрация Тайваня продлила третий уровень эпидемической угрозы (четвертый - наивысший) до 14 июня из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом во вторник сообщил центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня.

На это время школы временно прекращают проведение занятий. Также приостанавливают свою деятельность общественные заведения и офисы, продолжают работать только государственные ведомства и организации, предоставляющие жизненно важные услуги. Третий уровень эпидемической угрозы предполагает, что люди должны надевать защитные маски каждый раз, когда они выходят из дома. Кроме того, в закрытых помещениях запрещены собрания более пяти человек, а на открытом воздухе можно собираться в группы не более 10 человек.

Третий уровень эпидемической угрозы был введен 19 мая. Тогда же местные власти закрыли въезд на остров и транзитную пересадку для всех лиц, не имеющих вид на жительство на его территории.

В последнее время эпидемическая ситуация на Тайване резко ухудшилась, здесь ежедневно выявляют сотни инфицированных коронавирусом, не выезжавших в последнее время за пределы острова. Во вторник тайваньские медики сообщили о 542 новых местных случаях заражения коронавирусом. Общее количество выявленных случаев инфицирования с начала пандемии достигло 5 456, из них более 4 тыс. - местные случаи, выявленные с 15 мая.