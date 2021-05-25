В Приморье началось строительство 12 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Строительство восьми фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и четырех врачебных амбулаторий началось в Приморье. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"Двенадцать новых объектов появится на медицинской карте Приморья в этом году. В крае началось строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. В этом году благодаря программе модернизации первичного звена будет построено восемь ФАП и четыре врачебных амбулатории", - говорится в сообщении.

На строительство ФАП выделено 9 млн рублей, на амбулатории - 28,5 млн. Уже ведется закупка медицинского и немедицинского оборудования, формируется штат сотрудников новых медучреждений.

Возведение ФАП предусмотрено в населенных пунктах, которые находятся на расстоянии более шести километров от ближайшей медицинской организации. Численность обслуживаемого населения ФАП - до тысячи человек, врачебной амбулатории - свыше тысячи человек.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.