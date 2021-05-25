Студия имени Горького перезапускает киножурнал "Хочу все знать!"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Новый цикл научно-популярного киножурнала "Хочу все знать!" выйдет на "КиноПоиск HD" 1 июня, всего в первом сезоне будет 36 эпизодов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького во вторник.

"Продюсерский центр Киностудии имени Горького гордится возможностью возродить любимый отечественный киножурнал - сделать его актуальным для нового поколения вместе с "Яндексом" <...> Сегодня киностудия сделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным, и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России", - поделилась гендиректор студии Юлиана Слащева, чьи слова привели в пресс-службе.

Премьера проекта состоится 1 июня, новый сезон будет состоять из 36 эпизодов по 12 минут. Авторами сериала стали профессиональные журналисты, которым помогают научные консультанты и редакторы. Песню для заставки киножурнала сочинила певица Монеточка, а музыку написал саунд-продюсер Витя Исаев.

Легендарный отечественный научно-популярный киножурнал выходил с 1957 года. Выпуски проекта в доступной форме рассказывали детям о законах природы, исторических событиях, устройстве техники, шедеврах живописи, о жизни современного общества и других вещах. Производством киножурнала занималась студия "Центрнаучфильм", которая сейчас является филиалом студии Горького.