Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,99

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и достиг 0,99. В Москве показатель составил 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор превышает единицу в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся: Санкт-Петербурге (1,07), Подмосковье (1,05), Воронежской (1,02) и Нижегородской (1,01) областях.

В Красноярском крае коэффициент равен 0,99, в Иркутской и Ростовской областях - 0,98, а в Свердловской области, где зарегистрировали минимальное число заболевших за год, - 0,93. Ниже всего он в Самарской области - там показатель опустился до 0,76.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.