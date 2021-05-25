В Азербайджане с 31 мая отменяется ношение масок на открытом воздухе

БАКУ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Азербайджана с 31 мая снимают ряд карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в частности, отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе и возобновляет работу бакинское метро. Это решение правительства было объявлено во вторник на брифинге оперштаба при кабмине страны.

"С 31 мая отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе. Также с этой даты возобновляет работу бакинский метрополитен", - огласил решение оперштаба помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов. По его словам, с 31 мая также возобновляются пассажироперевозки между регионами страны.

Мовсумов отметил, что это решение связано с нормализацией эпидемиологической ситуации в стране.

Согласно решению властей республики, с 10 июня начинается очередной этап карантинных послаблений. С этого времени возобновляется деятельность мест богослужения, откроются крупные торговые центры и моллы, начнут принимать посетителей пляжи. Кроме того, с 10 июня можно будет посещать спортивно-оздоровительные объекты. Однако доступ них будут иметь только обладатели COVID-паспортов. По словам Мовсумова, такие паспорта, или сертификаты, будут двух видов. Один будет предоставляться гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса. Второй, называемый сертификатом об иммунитете, - гражданам, выздоровевшим от COVID-19.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане выявлен 28 февраля прошлого года. Первый пик эпидемии пришелся на июнь (до 600 случаев в день), второй - на ноябрь и декабрь (в среднем 3,5-4 тыс. случаев), третий - апрель нынешнего года (2-2,5 тыс. случаев). Суточный максимум - 4 451 случай - зафиксирован 13 декабря 2020 года. С начала мая наблюдается постепенное снижение суточного прироста случаев заражения, в минувший понедельник было зафиксировано самое низкое с начала года суточное число заражений - 156. При этом после 20 апреля число выздоровевших за сутки стабильно превышает количество новых заразившихся.

С 18 января в стране началась вакцинация населения от коронавируса. При иммунизации используются препараты CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca (вводится пока только лицам в возрасте 60 лет и старше) и российский "Спутник V". По данным оперативного штаба, вакцинацию в стране прошли уже более 1,9 млн человек, или 19% населения. С начала пандемии в республике подтверждены 332 610 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 321 132 человека, умерли 4 867 пациентов.