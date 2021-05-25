Развожаев: водохранилище Севастополя накопит максимальный объем через несколько лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Максимальный объем в водохранилище Севастополя после засухи восстановится только через несколько лет, однако для города опасность дефицита воды уже миновала, сообщил губернатор Михаил Развожаев во вторник во время годового отчета перед депутатами городского законодательного собрания.

"Сегодня в нашем водохранилище 28 млн куб. м, мы точно проходим спокойно лето и осень, до конца года чувствуем себя уверенно. Будем рассчитывать, что погодные условия не будут такими, как в прошлом году. С осени опять будем все наши источники регулировать. И за несколько лет с помощью Бельбека мы сможем Чернореченское водохранилище вновь наполнить до максимальной отметки в 60 млн [кубометров воды], которая нужна, чтобы город был полностью защищен", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что с ноября прошлого года город реализовал ряд мероприятий, цель которых - получить новые источники водоснабжения и сократить потери на сетях. К настоящему времени 2,6 млн куб. м городу дал запущенный в марте водозабор на Бельбеке, 2,3 млн - три резервных источника (Кадыковский карьер и другие водоемы). Ежесуточное потребление снизилось на 5,5 тыс. куб. м.

"На сегодня можно сказать, что вододефицит преодолен, севастопольцам ситуация с ограничениями водоподачи не угрожает, несмотря даже на туристический сезон", - добавил Развожаев.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, и сейчас ряд населенных пунктов Крыма получают воду по графику. В Севастополе график не вводился.