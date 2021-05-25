Россияне планируют потратить на летний отдых 40 тыс. рублей на человека

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россияне этим летом планируют потратить на летний отдых в среднем около 40 тыс. на человека. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные во вторник на пресс-конференции в Москве.

Согласно презентации, опрос показал, что россияне готовы потратить в 2021 году на отдых в среднем 40 тыс. 22 рубля, в 2020 году эта сумма составляла 49,5 тыс. рублей. При этом опрошенные с хорошим материальным положением готовы выделить 50,4 тыс. рублей на человека, со средним достатком - 40,3 тыс., а с низким - 31,1 тыс. рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге планируемые траты на летний отдых составляют 50,2 тыс. рублей, а в российских селах - 35,7 тыс. рублей.

Специально копят на отпуск 36% опрошенных, оплатят из текущих средств - 30%, за счет подработок отдохнут 8%, за счет родителей или друзей - 4%, кредит на отпуск хотят брать 2% респондентов, а взять в долг - 1%.

Кроме того, большинство россиян знают о программе туристического кешбэка. Слышали или хорошо знают о ней - 76%, тогда как узнали впервые 24%. Уже пользовались кешбэком в 2020 году - 1%, в 2021 - 2%. Планируют воспользоваться 12%, не планируют - 63%.

Опрос ВЦИОМ проводился 15-16 мая, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше.