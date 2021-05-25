ВС предлагает увеличить до 1 млн рублей сумму взыскания в приказном порядке

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Верховный суд России предлагает увеличить вдвое - до 1 млн рублей - сумму взыскания в приказном порядке. Также предлагается повысить сумму исковых требований, рассматриваемых в упрощенном порядке, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

"Учитывая эффективность института приказного и упрощенного производства, предлагается повысить сумму, подлежащую взысканию в приказном порядке в гражданском и арбитражном судопроизводстве, до 1 млн рублей, повысить сумму исковых требований, которые рассматриваются в упрощенном порядке, до 500 тысяч рублей в гражданском судопроизводстве, а в арбитражном судопроизводстве - до 800 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, до 1,6 млн рублей - для организаций", - сказал Лебедев. Он также отметил целесообразность введения обязательного досудебного порядка урегулирования экономических споров.

В 2020 году процедурой приказного производства судами общей юрисдикции рассмотрено 85% гражданских и 91% административных дел, арбитражными судами рассмотрено 16% дел. При этом процедурой упрощенного производства судами общей юрисдикции рассмотрено менее 1% гражданских и административных дел, а арбитражными судами - 37% экономических споров.

Размер суммы взыскания долга, в том числе штрафов и неустойки, в приказном порядке пока не должен превышать 500 тыс. рублей - по заявлениям, рассматриваемым мировыми судьями, включая заявления об истребовании движимого имущества от должника, 400 тыс. рублей и 100 тыс. рублей - по заявлениям, рассматриваемым арбитражными судами.